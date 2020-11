Die IG Jazz ist dafür bekannt, dass ihre Konzerte immer wieder Überraschungen bieten, dass man jungen Musikern eine Bühne gibt und dass die musikalische Bandbreite des Dargebotenen nicht nur das Genre Jazz bis an seien Grenzen ausdehnt, sondern diese auch überschreitet.

All das trifft auch auf LUT zu, die am Samstag als letztes Konzert vor dem Lockdown den Prinzenhofkeller in Arnstadt noch einmal zum klingen brachten – im Rahmen der Thüringer Jazzmeile.

„Ihr Sound vereint Einflüsse aus Neo-Soul, Jazz, Hip-Hop und Worldmusic. Gegensatz und Kompromiss sind Teil ihrer Musik. In LUT treffen fünf ganz unterschiedliche, musikalische Charakter aufeinander“, so war die junge Band um Frontfrau Evin Kücükali im Vorfeld beworben und damit nicht zu viel versprochen worden.

Die fünf kreativen Musiker und Produzenten, die sich in Dresden gefunden haben, ließen sich nur schwer in irgendwelche musikalischen Schubladen pressen, ja gar in die Schublade Musik selbst. Denn eigentlich war das, was Frontfrau Evin Kücükali ablieferte, schon Schauspiel zu nennen. Immer wieder „schaffte“ die junge Frau sich in ihre Lieder rein. Mit ihren Gesten, mit ihren Bewegungen schien sie ganz eins mit der Musik, schien aufzugehen in den gesungene Zeilen, erzeugten Rhythmen, durchs Kellergewölbe schwingenden Tönen.

Mal laut, mal leise, mal fast trotzig-wütend, dann wieder träumerisch-charmant perlte Song um Song an die Ohren des coronabedingt reduzierten Publikums. Keine Angst, Grenzen zu überschreiten, keine Angst Klischees zu erfüllen, so wie es das Motto von LUT ist.

Gespielt wurde mit Tönen ebenso wie mit Geräuschen und der Stimme. Da zwitscherten schon mal Vögel, als Evin Kücükali im Lied „Home“ das warme Gefühl besang, dass ihr Vogelgezwitscher trotz Dunkelheit beschert. Nur um kurz darauf bei einem anderen Song fast robotermäßig mit monotoner Stimme ins Mikrofon zu bellen. Eine wahrlich ebenso vielseitige wie vielversprechende junge Künstlerin.

Coronabedingt fallen nicht nur thüringenweit die weiteren Konzerte im Rahmen der Jazzmeile aus.

Auch die IG Jazz in Arnstadt muss sich den neuen Verordnungen beugen und Veranstaltungen bis zum ersten Advent einstellen.

Die Hoffnung, am 11. Dezember das Weihnachtskonzert mit dem Duo Stiehler/Lucaciu durchführen zu können, hat die IG Jazz dennoch nicht aufgegeben. Der derzeit geplante Termin finde aber nur statt, wenn das Konzert im Keller ohne gesundheitliches Risiko für die Besucher durchgeführt werden kann, so teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Interessierten wird empfohlen, bereits jetzt schon Tickets zu reservieren. Möglich ist dies unter: https://www.ig-jazz-arnstadt.de/