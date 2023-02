Konzert in Ilmenau für Opfer des Erdbebens

Ilmenau. In der Ilmenauer St.-Jakobuskirche sind zwei Veranstaltungen am 26. Februar geplant.

Die siebenwöchige Fastenzeit vor Ostern beginnt am Sonntag, 26. Februar. Schon lange ist für dieses besondere Datum in der Ilmenauer St.-Jakobuskirche ein musikalischer Gottesdienst mit dem Bachchor geplant, teilt Kirchenmusiker Hans-Jürgen Freitag mit. Auch der Bassbariton Philipp Meierhöfer, die beiden Erfurter Geiger Kristin und Christfried Münzel und die Organistin Emilia Krendelsberger machen bei dem um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst mit.

Diese Musiker sind aber auch noch am selben Tag bei dem 17 Uhr beginnenden Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei zu erleben. Das Blockflötentrio der Ilmenauer Musikschule (Charlotte Hofmann, Maya Aichroth, Paula Gebhardt) sowie die Blockflötistinnen Almut Freitag und Christel Wolff-Leu haben ebenfalls spontan zugesagt, so Freitag, der an der Orgel und am Cembalo mitwirken wird.

Musiker haben spontan ihre Unterstützung zugesagt

Die Musiker hoffen, Geld für die Erdbebenopfer im Nahen Osten sammeln zu können und wenigsten einen Teil des großes Leides zu lindern. Die Konzertgäste erwartet barocke Kammermusik, Das „Jugend-musiziert-Programm“ des Blockflötentrios, Teile der Bachschen Orgeltriosonate C-Dur und italienischen Frühbarock. Daneben erklingen Teile der Gottesdienst-Musik zum ersten Sonntag der Passionszeit auch nochmals im Konzert.

„Wie beklemmend aktuell auf einmal der Gedanke der Passion wird, auch in diesem Kontext, ist ja geradezu erschütternd – auch dort in Syrien und in der Türkei stirbt Jesus Christus und zwar gerade jetzt“, erklärt Freitag. Der Eintritt für das Benefizkonzert ist frei. Die Musiker bitten die Konzertbesucher allerdings um eine Spende.