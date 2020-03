Arnstadt. Das für heute geplante Konzert mit Ute Freudenberg in der Arnstädter Stadthalle wurde abgesagt.

Das für Freitag (13. März) geplante Konzert von Ute Freudenberg und Band in Arnstadt in der Stadthalle muss wegen behördlicher Auflagen ersatzlos abgesagt werden. Darüber informierte am Freitag der Veranstalter.

Die Tickets können zurückgegeben werden. Es gelten die globalen Stornoregeln.