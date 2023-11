Konzert zum Pogromgedenken

Das Konzert in der Dreifaltigkeitskirche in Holzhausen findet zum Gedenken an die Novemberpogrome von 1933 statt.

Am Samstag, dem 11. November, findet um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Holzhausen eine Konzertandacht zum Gedenken an die Novemberpogrome von 1933 statt, als die Nationalsozialisten das jüdische Leben in Deutschland zerstörten. Es musizieren Analena-Maria Stolle aus Weimar ( Gesang) und Dietrich Modersohn aus Jena (Orgel) weltliche und geistliche jüdische Musik von Ravel, Levandowski, Mendelssohn-Bartholdy und Rossi. Neben jiddischen Liedern erklingt auch das Kaddish und das tief berührende Kol Nidrei von Max Bruch. Sie werden das Publikum mit hineinnehmen in die wunderbare Welt der jüdischen Musik. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende gebeten. Der Orgelverein Holzhausen lädt herzlich zu dieser besonderen Veranstaltung ein.