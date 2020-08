Konzertbesucher äußern ihre Wünsche

Nico Wieditz tritt am 22. August mit einem besonderen Konzert in der Ichtershäuser Klosterkirche auf.

Ichtershausen. Organist Nico Wieditz tritt in Ichtershausen auf.

Auf zwei besondere Konzerte bereitet sich derzeit der Organist Nico Wieditz aus dem Wartburgkreis vor. Ursprünglich wäre er im Juni mit seiner Starlights-Orgel- und Video-Show in die Klosterkirche nach Ichtershausen gekommen. Aufgrund der Pandemie musste die Großveranstaltung aber abgesagt werden.

„Damit die Kultur nicht ganz zum Erliegen kommt, habe auch ich mir sehr viele Gedanken gemacht“, so Wieditz. Herausgekommen sei dabei ein kleines, sehr intimes Angebot – VIP-Wunschkonzerte. Zwei davon finden am Samstag, dem 22. August, um 16 und 19 Uhr in der Klosterkirche statt.

Wieditz und maximal 30 Besucher versammeln sich dabei auf der Orgelempore. Die Konzertgäste können ihm so nicht nur auf Finger und Füße sehen. Wieditz spielt auch deren Wunschsongs, plaudert mit den Gästen. Die Besucher können ihren Musikwunsch schon beim Kauf des Tickets äußern, aber auch spontane Wünsche während des Konzerts sind möglich. Karten gibt es im Ticketshop Thüringen, beim Kulturverein Ichtershausen unter Telefonnummer: 0174/ 48 03 834 sowie direkt auf www.nicowieditz.de. Der Einlass beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.