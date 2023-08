Konzerte der Orgelakademie in Arnstadt und Elxleben

Die Orgeln der Kirche Stankt Peter und Paul in Elxleben sowie der Bachkirche in Arnstadt erklingen bei Konzerten der 32. Thüringischen Orgelakademie am 28. und 29. August. (Symbolfoto)

Ilm-Kreis. Die 32. Thüringische Orgelakademie lädt am 28. und 29. August zu Konzerten in Arnstadt und in Elxleben ein. Das erwartet die Besucher:

Die 32. Thüringische Orgelakademie ist derzeit mit Meisterkursen, Orgelexkursionen und Konzertveranstaltungen in ganz Thüringen unterwegs. Auch im Ilm-Kreis können sich die Menschen auf zwei besondere Veranstaltungen freuen.

Los geht es am Montag, 28. August, um 18.30 Uhr, mit einem Konzert des Intendanten der Thüringischen Orgelakademie, Daniel Beilschmidt, an der Volckland-Orgel der Kirche Stankt Peter und Paul in Elxleben. Zu Gehör kommen Johann Sebastian Bachs Sieben Toccaten, BWV 910-916.

Diese Werkgruppe, die voller Virtuosität, anrührender Melancholie und mit ausladenden Fugen komponiert ist, entstand vermutlich während Bachs Anstellungen in Arnstadt, Mühlhausen und Weimar. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Dienstag, 29. August, um 19.30 Uhr folgt ein Auftritt des Orgelprofessors Kevin Bowyer in der Bachkirche in Arnstadt. Er spielt an der Steinmeyer-Orgel und der Wender-Orgel Werke von Bach, Camilleri, Sherwood, Tranchell und anderen. Auch hier ist der Eintritt frei. Es werden Spenden zur Restaurierung der Sauer-Orgel in der Arnstädter Oberkirche gesammelt.