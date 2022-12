Konzerte zur Weihnacht in Bachkirche

Arnstadt. Zur Weihnachtszeit erklingt Musik in der Bachkirche Arnstadt zu drei Konzerten.

Was gibt es Schöneres, als in der Advents- und Weihnachtszeit guter Musik zu lauschen? Die Bachkirche Arnstadt lädt gleich zu drei Konzerten ein: „Liebe alte Weihnachtslieder“ heißt es am Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr: Die Chöre der evangelischen Kirchengemeinde, Posaunenchor, Singkreis und Bachchor unter Leitung von Andreas Umbreit und Jörg Reddin musizieren Gesänge für Advent und Weihnacht Gemeinsames Singen gehört ebenso zum Programm wie Raum für Besinnung durch Lesungen von Pfarrer Thomas Kratzer. Der Eintritt ist frei.

RFestlich wird es am Sonntag, 25. Dezember, um 16.30 Uhr zum Weihnachtskonzert „Empfindsame Weihnacht“. Das Ensemble Accorda mit Eva Ivanova-Dyatlova (Querflöte), Charlotte Kohl (Barockvioline) und Richard Röbel (Cembalo) spielt Musik der Empfindsamkeit. Es erklingt Musik vom Übergang des Barocks zur Frühklassik.

Überraschungen am Silvesterabend

Ausgehend von Johann Sebastian Bachs Sonate A-Dur für Cembalo und Violine überrascht das Ensemble mit musikalischen Raritäten von Graun, Janitsch und Schaffrath. Mit von der Partie ist Jörg Reddin an der Orgel. Karten zu 10 und ermäßigt 7 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation Arnstadt.

Silvester spielt Jörg Reddin am Samstag, 31. Dezember, um 18.30 Uhr ein Orgelkonzert zum Jahresausklang. Hier darf die Bachsche Toccata d-Moll nicht fehlen. Weitere beschwingte und auch nachdenkliche Kompositionen laden ein, auf das Jahr 2022 zurückzublicken. Am Ende wartet Jörg Reddin mit musikalischen Überraschungen auf. Karten zu 10 und ermäßigt 7 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation Arnstadt.