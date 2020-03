Die Band Almost Three tritt am Samstag in der Rockjungfer auf.

Arnstadt. The Almost Three gibt ein Gastspiel in Arnstadt

Konzertin der Rockjungfer

Am Sonnabend, 7. März, findet in der Musikkneipe „Zum Jungfernsprung“ in Arnstadt ein Konzert mit der Band The Almost Three aus Mühlheim an der Ruhr statt. Zwei der Musiker, der Gitarrist und Sänger sowie der Bassist, treten auch mit der westdeutschen Rocklegende Birth Control auf. Beginn des Konzertes ist 21 Uhr, Tickets gibt es am Einlass.