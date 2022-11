Junge Musiker zeigen ihr Können bei einer Konzertwoche ab 23. November in der Musikschule in Ilmenau. (Symbolfoto)

Konzertwoche in der Musikschule in Ilmenau

Ilmenau. Gleich drei Konzerte veranstaltet der Ilmenauer Musikschulteil in der kommenden Woche.

Gleich drei Konzerte veranstaltet der Ilmenauer Musikschulteil in der kommenden Woche. Los geht es am Mittwoch, 23. November, mit einem Konzert der Klavierklassen. Ab 19 Uhr spielen Schüler mehrerer Klavierlehrer aus ihrem Repertoire beziehungsweise aus ihrem Programm zum kommenden „Jugend musiziert“-Wettbewerb, teilt der Ilmenauer Musikschulleiter Jochen Hille mit. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 24. November, erklingt ebenfalls um 19 Uhr in der Musikschule der klassische Gesang mit barocken Arien, untermalt von kleinen Instrumentalstücken der Alten Musik. Auch hierzu ist der Eintritt frei.

Den konzertanten Abschluss bildet das traditionelle Unicef-Konzert zum 1. Advent am Sonntag, dem 27. November, um 17 Uhr. Erstmals wird das Konzert in der neuapostolischen Kirche, Friedrich-Ebert-Straße 16, in Ilmenau gehalten.

Die Capella Juventa, kleine Ensembles und Solisten musizieren dabei gemeinsam zugunsten des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, dem auch der gesamte Spendenerlös des Konzertes zugute kommen soll.

Mehr Informationen gibt es online unter: https://ms.ilm-kreis.de