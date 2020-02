Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenlose Buchlesung mit Pauline Werner zum Frauentag

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Angelika Kowar (links) und Ute Wall (rechts) von der Bibliothek im Prinzenhof haben zusammen mit der Buchautorin Pauline Werner Werbung für Buchlesung zum Frauentag im Theater Arnstadt gemacht. An diesem 8. März wird um 16 Uhr im Theater zu einer literarisch - musikalischen Buchlesung eingeladen. Pauline Werner und Olaf Bessert sind mit ihrem Programm „Provinzgeschnatter“ in der Kreisstadt. Die Autorin nimmt in ihrem Buch alltägliche und außergewöhnliche Frauen- und Lebensfragen humorvoll, sarkastisch, aber auch tiefgründig aufs Korn. Die Stadt Arnstadt, Gleichstellungsbeauftragte sowie die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt als Veranstalterinnen laden zu diesem kostenfreien Nachmittag, welcher mit Humor, Augenzwinkern und mit Tiefsinn gespickt ist, recht herzlich ein. Zudem wird ein Begrüßungssekt kostenfrei gereicht.