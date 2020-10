Kostenloses Parken in Stadtilm wird gut angenommen

Deutlich voller als normal ist seit einigen Wochen der größte Marktplatz in Thüringen, der sich in Stadtilm befindet.

Deutlich voller als normal ist seit einigen Wochen der größte Marktplatz in Thüringen, der sich in Stadtilm befindet. Der Grund dafür ist simpel, aber nobel: Um die Innenstadthändler angesichts der Coronakrise zu unterstützen, entschied sich die Stadtverwaltung dafür, vorübergehend auf die Parkgebühren zu verzichten. Dieses Angebot nehmen Autofahrer gern an, um einkaufen zu gehen oder eines der Lokale in der Nähe des Marktplatzes zu besuchen.