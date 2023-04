Kräuterspaziergang und Zubereitung

Ilm-Kreis. Unsere Hausapotheke wächst praktisch vor unserer Haustür und wartet darauf, gesammelt und verwendet zu werden.

Die neue Veranstaltung „Kräuterspaziergang in Manebach inklusive Zubereitungs-Workshop in Ilmenau“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau startet am Samstag, den 27. Mai, um 9.30 Uhr. Der Treffpunkt in Manebach wird den Teilnehmern bekanntgegeben.

Die Zubereitung findet im Gebäude der Volkshochschule in Ilmenau statt. Löwenzahn, Giersch, Spitzwegerich und Gänseblümchen kennen fast alle Menschen. Das diese Wildkräuter erstaunliche Heilkräfte besitzen, wissen dagegen sehr wenige. Unsere Hausapotheke wächst praktisch vor unserer Haustür und wartet darauf, gesammelt und verwendet zu werden. Ob Tee, Tinktur oder Salbe, für jedes „Wehwehchen“ hält Mutter Natur einen hilfreichen Freund bereit. Was unsere Wildkräuter so einzigartig macht, warum es sinnvoll ist, diese zu sammeln und für die eigene Hausapotheke zu verarbeiten und welche prophylaktischen Vorteile die „Wilden“ haben, erfahren die Gäste in diesem Kurs.

Auf der Kräuterwanderung werden die jahreszeitlich zur Verfügung stehenden Kräuter gesammelt und im anschließenden Workshop zu Haus- und Heilmitteln verarbeitet. Dabei gibt es jede Menge Informationen über die Inhaltsstoffe und die Wirkung auf den Körper.

Um Anmeldung wird in den Geschäftsstelle der Volkshochschule unter online unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de gebeten.