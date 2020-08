Reinhardsbrunn. Los geht es mit einem Naturspaziergang in Friedrichroda. Ziel ist der nahe gelegene Klosterpark.

Kräuterweihe in Reinhardsbrunn

Die Kräuterweihe im Klosterpark Reinhardsbrunn findet am Samstag, 15. August, statt. Um 13.30 Uhr startet Kräuterpädagogin Monika Gerbig am Brunnen im Friedrichrodaer Kurpark den Kräuterspaziergang. In einem Gottesdienst werden die Kräuter geweiht und gebunden. Informationen zu den Pflanzen und ihren heilenden und schützenden Eigenschaften erwarten die Besucher. Treffpunkt für die Kräuterweihe ist das Zentrum für Spirituellen Tourismus.

Eine Anmeldung wird erbeten unter Telefon: 03623/303085 oder 0163/4438635.