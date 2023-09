Kreative Glasarbeiten zum Ferienstart

Stadtilm. Kreativität und ein geschicktes Händchen sind beim Kurs „Kreatives Gestalten mit Glas“ in Stadtilm gefragt.

Wer sich kreativ ausprobieren will, kann sich zum Kurs „Kreatives Gestalten mit Glas“ anmelden. Der Workshop in der Außenstelle Stadtilm der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau ist am Freitag, 29. September. Die zwei verschiedenen Kurse finden in Oberwillingen in der Glasschmiede statt, einmal von 15 Uhr bis 17.15 Uhr und später von 18.30 Uhr bis 20.45 Uhr. Unter der Leitung von Antje Kruckow erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in eine der ältesten Glasverarbeitungstechniken: dem Glasfusing. Gearbeitet wird mit flachem Glas, woraus sich die Gegenstände wie Teller oder Kerzenhalter werkeln lassen. Unabhängig von Alter und Geschlecht können sie dabei ihre gestalterischen Ideen verwirklichen und daraus garantiert Unikate zaubern.