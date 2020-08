Maite, Sophia, Veronika, Dozent Lucas Schmidt, Carlotta, Mia und Carlotta haben Kleidungstücke in eine Buche gehängt.

Arnstadt. Kreativität steht im Vordergrund in der Kulturwoche

Kreative Kinder-Kultur-Woche findet in Arnstadt statt

Schon über mehrere Jahre gibt es in den Ferien im Rahmen der Kinder-Kultur-Woche einen Workshop für die Ferienkinder. „Nur in den Zeiten von Corona ist das gar nicht so einfach, diese durchzuführen“, berichtet Ilka Langenhan. „Ursprünglich wollten wir mit den Kindern einen Projektchor machen und Unplugged dann im Naturtheater Steinbach-Langenbach auftreten.“