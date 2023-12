Kreatives Schreiben lernen

Arnstadt Ein Kurs an der Volkshochschule in Arnstadt beruhigt den inneren Kritiker.

An der Volkshochschule Arnstadt beginnt am 18. Januar um 18 Uhr ein Kurs „Kreatives Schreiben“ mit insgesamt neun Terminen. Anke Engelmann, Schriftstellerin und Journalistin, Dozentin, Lektorin und Herausgeberin, unterrichtet die Teilnehmer. „Anregungen und Methoden aus dem kreativen Schreiben bringen die Phantasie in Fluss. Spiele machen locker im Kopf und sorgen für Abstand vom Alltagsstress. Das Sich-Austauschen mit Gleichgesinnten entlastet und beruhigt sogar den inneren Kritiker. Erkenntnisse aus der Schreibforschung regen an, scheinbar Bewährtes zu hinterfragen und Neues auszuprobieren“, heißt es dazu. Das Entgelt beträgt 84,60 €. Anmeldung unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de oder in der Geschäftsstelle.