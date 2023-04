Kreativkurs für Eltern und Kinder in Arnstadt

Bei einem Kurs ab 26. April an der Volkshochschule in Arnstadt wird auch das Modellieren mit Knetbeton vermittelt. (Symbolfoto)

Arnstadt. Modellieren und plastischen Gestalten lernen Eltern und Kinder bei einem Kurs ab 26. April an der Volkshochschule Arnstadt. Hier gehts zur Anmeldung.

Für einen vierteiligen Eltern-Kind-Kreativkurs zum Modellieren und plastischen Gestalten, der am Mittwoch, 26. April, um 16.15 Uhr in der Volkshochschule, Am Bahnhof 6, in Arnstadt beginnt, sind noch Plätze frei.

Eltern und Kinder ab sechs Jahre werden unter Anleitung von Kursleiterin Magdalena Siegmund an das kreative Gestalten mit Modelliermasse, Knetbeton und Fimo herangeführt und lernen dabei grundlegende Bearbeitungstechniken kennen, heißt es in einer Mitteilung. Dadurch soll sowohl die Kreativität der Kinder als auch das kreative Tun zu Hause gefördert werden.

Die Kursgebühr beträgt 36 Euro pro Person. Zudem fallen Materialkosten an.

Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de