Kreativkurs für Große und Kleine in der VHS Arnstadt

Arnstadt. Kinderleicht werden neue Mal- und Zeichentechniken vermittelt:

Für Kinder ab sechs Jahre und deren Eltern eignet sich ein Kreativkurs, der am Mittwoch, dem 22. Februar, um 16.15 Uhr in der Volkshochschule in Arnstadt beginnt. Vorkenntnisse sind kein Muss, die Kursleiterin zeigt den Teilnehmern alle erforderlichen Tricks und Techniken. Ausprobiert werden kinderleichte Gestaltungsmöglichkeiten, deren Ergebnisse sich dennoch sehen lassen können.

Jedes Kreativpaar sollte einen Aquarellfarbkasten, einen Flüssigkleber, zwei Bleistifte, Radiergummis, Aquarellpinsel, Pinselbecher und einen Block Aquarellpapier mitbringen. Anmeldung unter Telefon: 03628/ 61 070 oder direkt in der Volkshochschule.