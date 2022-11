Kreativkurs in der Glasschmiede Oberwillingen

In der Glasschmiede in Oberwillingen werden Kurse zum Verschmelzen von Glas angeboten. (Symbolfoto)

Oberwillingen. Das Verschmelzen von Glas lernen die Teilnehmer eines Kurses in der Glasschmiede Oberwillingen am 7. Dezember. Hier gehts zur Anmeldung:

Unter dem Titel „Kreativ sein mit Glas/Weihnachtszeit“ bietet die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau einen Kurs gemeinsam mit der Glasschmiede, Zur Wipfra 3, in Oberwillingen an. Das Verschmelzen von Glas ist eine der ältesten Glasbearbeitungstechniken. Die Kursteilnehmer können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und unter Anleitung von Dozentin Antje Kruckow einen Glasrohling selbst dekorieren. Anschließend wird das Glasteil im Brennofen verschmolzen. Der Kurs „Weihnachtszeit“ wird am Mittwoch, 7. Dezember, von 18 bis 20.15 Uhr in der Glasschmiede angeboten. Die Gebühr für den Kleinkurs beträgt 19,50 Euro bei vier Teilnehmern. Bei sechs Teilnehmern kostet sie 15 Euro. Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.