Jahresrückblick 2020: Ilm-Kreis erhält im Pandemiejahr viele Zuschüsse

Bauchschmerzen haben ihr die ersten Wochen der Pandemie bereitet, räumte jetzt Landrätin Petra Enders (Linke) im Jahresrückblickgespräch ein. Nicht nur, weil das Virus und seine Auswirkungen so unbekannt waren. „Ich wusste auch nicht, wie sich die Pandemie auf unseren Kreishaushalt auswirken.“



Im Nachhinein betrachtet sei es gut gewesen, keine Haushaltssperre verhängt zu haben, obwohl dies gefordert worden war. „Das hätte möglicherweise viele wichtige Projekte ausgebremst.“

Dankbar sei sie Land und Bund, dass sie ihre Versprechungen wahr gemacht und die Kommunen deutlich besser als bisher mit Geld ausgestattet haben, damit sie ihren Aufgaben nachkommen können.



Laut Kämmerei wurde dem Ilm-Kreis eine Stabilisierungspauschale über fast 2,3 Millionen Euro überwiesen. Da das Gesundheitsamt pandemiebedingt Mehrausgaben hatte, flossen in sein Budget zusätzliche 45.000 Euro. Da im öffentlichen Personennahverkehr pandemiebedingt Verluste aufliefen, schoss das Land 76.000 Euro zu.



Für Einnahmeausfälle in der Hortbetreuung erhielt der Kreis 152.000 Euro. In Asylbewerberheimen mussten Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Mitunter waren auch Sonderunterbringungen nötig, wenn Bewohner unter Quarantäne gestellt werden mussten. 344.000 Euro kostete das zusätzlich, das Geld bekam der Kreis erstattet.



Auch Mehrkosten der Volkshochschule, verursacht durch Hygienemaßnahmen, Kursausfälle oder zusätzliche Raummieten in Höhe von 99.000 Euro wurden übernommen.

Ebenso überwies der Staat 18.600 Euro für Mehrkosten in der Tagespflege und fast 95.000 Euro für Mehrkosten bei der Heimerziehung.

„Der Bund übernimmt auch einen höheren Anteil bei den so genannten Kosten der Unterbringung“, so Enders. Diese fallen unter anderem für Empfänger von Hartz IV und Sozialhilfe an. 2,2 Millionen Euro zusätzlich kommen hierfür vom Bund.



Noch lägen die Jahresabrechnungen nicht alle vor. „Ich bin aber zuversichtlich, dass das Pandemiejahr kein riesiges Loch gerissen hat“, so die Landrätin.

Der Kreis will auch 2021 wieder viel investieren. Dafür soll der Kreistag in seiner nächsten Sitzung mit dem Haushaltsbeschluss den Weg frei machen.