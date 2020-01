Kreisel am Alkerslebener Kreuz könnte 2022 gebaut werden

Das Alkerslebener Kreuz – die Kreuzung zwischen der Landesstraße aus Richtung Elxleben in Richtung Bösleben und der Kreisstraße zwischen Alkersleben und Wülfershausen – ist einer der Unfallschwerpunkte im Ilm-Kreis. Und wenn es dort kracht, dann gibt es meist auch Verletzte wenn nicht Schwerverletzte zu beklagen – trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 60 auf der Hauptstraße und trotz der beiderseitig aufgestellten Stop-Schilder und der deutlich wahrnehmbaren Aufmerksamkeitsstreifen auf der untergeordneten Kreisstraße. Die Kreuzung ist für Autofahrer vermeintlich sehr gut einsehbar, die „guten und weiträumigen Sichtverhältnisse von teilweise bis zu über zweihundert Metern vor der Kreuzung bedingen oftmals falsche Einschätzungen der Autofahrer, dass die Landstraße doch eigentlich frei sei“, hieß es bei einer Begehung im Jahr 2018.

Damals wagte man im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg noch nicht von einem Kreisverkehr zu träumen, um die Kreuzung „zu entschärfen“. Zu teuer oder nicht umsetzbar hieß es. Doch mittlerweile hat sich das geändert, Kreisverwaltung und das Landesamt für Bau und Verkehr – die beiden für die Kreis- und die Landesstraße verantwortlichen Baulastträger – haben sich auf einen eben solchen Kreisel geeinigt.

Mittlerweile sind bei Vor-Ort-Terminen auch die Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern und Bewirtschaftern der Flächen erfolgt, die man für den neu zu bauenden Kreisel eventuell benötigt. Das sind nicht sehr viele, weshalb man auch ohne ein zeitaufwendiges Plangenehmigungsverfahren auskommt. Geht alles glatt, dann könnte der Kreisel im Jahr 2022 gebaut werden, im Landesamt rechnet man mit einer Bauzeit von gut einem Jahr.

Für die Einwohner der umliegenden Orte besonders wichtig: Eine Vollsperrung würde es dann nicht geben, man plant eine Ausweichstrecke um den dann zu bauenden Kreisel herum. „Darüber sind wir sehr erleichtert, den die Orte und deren Einwohner waren ja durch die teilweise jahrelangen Sperrungen in Bösleben, Elxleben und jetzt in Wüllersleben ohnehin schon sehr belastet, so VG-Bauamtschef Frank Nüchter. Bereits in den nächsten Tagen soll die VG die Entwurfsplanung für den Kreisel vom Land erhalten.