Kreistag berät erstmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Hektisch geht es derzeit im Landratsamt und in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden zu. Auch Vereinsvorstände tagen. Ihr Hauptthema: Dürfen geplante Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie noch stattfinden?

Am Donnerstag wurden beim Gesundheitsamt keine Neuerkrankungen registriert. Es bleibt bei einem Betroffenen, der milde Symptome zeigt und sich in häuslicher Quarantäne in einem Dorf im äußersten Norden des Ilm-Kreises befindet.

Dennoch reagieren die Behörden, sagen Veranstaltungen ab, bei denen viele Menschen zusammenkommen.

Musikfans verstehen Absagen

Musikfans drückten schon am Mittwochabend in den sozialen Netzwerken ihr Bedauern darüber aus, dass das Bach-Festival, das kommende Woche beginnen sollte, abgesagt wurde. Gleichzeitig zeigten sie Verständnis für diese Entscheidung. „Eine Verschiebung des Bach-Festivals um ein paar Wochen war für uns keine Option, wir wissen nicht, wie lange der Erlass aus dem Erfurter Gesundheitsministerium gelten wird“, so Festivalmanagerin Alexandra Lehmann.

Dieser schreibt für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Besuchern strenge Auflagen vor, wie die Registrierung der Gäste und gesundheitliche Kontrollen. Das war beim Bach-Festival nicht umsetzbar. Für Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) hat die Gesundheit der Arnstädter absolute Priorität. Nach dem ersten Corona-Fall im nördlichen Ilm-Kreis habe es keine andere Möglichkeit gegeben, als das Festival abzusagen. Es soll nun laut Lehmann möglichst komplett in das nächste Jahr verlegt werden. Das gilt vor allem für die Hauptkonzerte. „Stand jetzt sieht es sehr gut aus, dass die Künstler, die für 2020 zugesagt hatten, nächstes Jahr kommen.“ Derzeit prüfe man, ob alle gekaufte Karten ihre Gültigkeit für das Bach-Festival im Jahr 2021 behalten können.

Kreistag ohne Publikum

Deutlich weniger Menschen sind involviert, wenn der Kreistag zusammenkommt. Doch auch hier steht Infektionsschutz an erster Stelle. Die nächste Kreistagssitzung am 1. April wird ohne Öffentlichkeit stattfinden. Auf diesen Kompromiss einigte sich am Mittwoch der Kreissauschuss, nachdem zunächst eine Verschiebung im Raum stand. Neben den 46 Kreistagsmitgliedern sollen nur noch Mitarbeiter der Verwaltung und die Presse Zugang zur Arnstädter Stadthalle erhalten. Bürgerinnen und Bürger bleiben außen vor, können ihre Fragen aber im Vorfeld schriftlich stellen.

Landrätin Petra Enders (Linke) selbst hatte für eine planmäßige Durchführung der Sitzung plädiert. Andere Involvierte hegen indes Bedenken. „Müssen wir wirklich tagen?“, fragte beispielsweise Lars Oschmann, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion. Und Eleonore Mühlbauer(SPD) sah den Kreistag sogar in einer Vorbildfunktion, was die Absage öffentlicher Veranstaltungen anbelangt.

Eckhard Bauerschmidt, Vorsitzender der Fraktion Linke/Grüne/SPD, verwies darauf, „dass wir in Ilmenau sogar über die Absage der Stadtratssitzung nachdenken.“ Allerdings seien dort die räumlichen Bedingungen auch wesentlich schlechter als in der Stadthalle. Man sitze sehr beengt und ohne Lüftungsmöglichkeit.

Ganz vom Tisch ist eine Verschiebung nicht, sollte sich die Lage zuspitzen. Als Alternative käme der 20. Mai in Frage. Diesen hatte man sowieso als möglichen Zusatztermin im Sitzungskalender verankert, für den Fall, dass mehr als die geplanten sechs Kreistagssitzungen in diesem Jahr nötig sein sollten. Die Themen der Tagesordnung sind nicht so zeitkritisch, dass eine Verschiebung der Verwaltung Probleme bereiten würde.

Eingeschränkter Kundenkontakt

Inzwischen reagieren auch immer mehr Behörden mit Publikumsverkehr auf die mögliche Ansteckungsgefahr. Nicht nur die Arbeitsagenturen baten ihre Kunden, möglichst viel schriftlich oder am Telefon zu erledigen. Auch das Finanzamt Ilmenau bat, Besuche in der Servicestelle möglichst zu unterlassen und stattdessen unter Telefon 03677 /8610 mit den Mitarbeitern zu reden. Alle Vorgänge werden wie gewohnt weiter bearbeitet.

Ebenso auf Telefon- und Mailkontakte verwies der Wasser- und Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung. Das beträfe die Hauptverwaltung am Schönbrunn ebenso wie die beiden Außenstellen in Ichtershausen.

Auch Grippepatienten in Behandlung

Nach dem ersten Coronafall im Ilm-Kreis sehen sich die Ilm-Kreis-Kliniken für die Aufnahme von Coronapatienten gerüstet, hieß es auf Nachfrage unserer Zeitung aus der Kreisverwaltung. Mit dem Landratsamt, dem Rettungswesen, dem Gesundheitsamt und dem niedergelassenen Bereich gibt es eine enge Zusammenarbeit. Die Isolierung von Verdachtsfällen werde situativ auf den dafür vorgesehenen Stationen, den Robert-Koch-Instituts-Vorgaben entsprechend, in Arnstadt und Ilmenau angepasst. Wie viele Betten auf den Intensivstationen zur Verfügung stehen, wurde nicht mitgeteilt.

Doch nicht nur Coronaerkrankte hat das Klinikteam im Blick: In der Saison 2019/2020 sind im Ilm-Kreis auch schon 942 Influenza-Fälle registriert worden. Das Gesundheitsamt teilte mit, dass der erste Fall am 10. Oktober 2019 und der bisher letzte am 11. Februar 2020 auftraten. Es gibt keine dem Gesundheitsamt bekannten Todesfälle.

Tourismus und Einzelhandel leiden

Andreas Bühl, Landtagsabgeordneter der CDU, sorgt sich derweil um Einzelhändler, Freiberufler, Gastronomie- und Hotelleriebetriebe. „Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Tourismusbranche und den Einzelhandel sind gravierend. Deshalb muss schnellstmöglich gehandelt werden, um die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Schäden einzudämmen“, so Bühl. Denkbar seien unter anderem die unbürokratischen Stundung von Steuerschulden und der Verzicht auf das Eintreiben von Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Vollstreckungsmaßnahmen.

Abgesagte Veranstaltungen im Ilm-Kreis

Der Ilm-Kreis zieht die Personengrenze für Veranstaltungen derzeit noch bei 1000. Gemeint ist dabei aber nicht nur die Besucher-, sondern auch die Beschäftigtenzahl. Die Gefahrenlage wird täglich neu bewertet. Unter Umständen wird die Zahl heute oder kommende Woche auch nach unten korrigiert, so wie in anderen Landkreisen.

Abgesagt wurden die Jahresempfänge der Stadt Ilmenau und der Stadt Stadtilm. Beide sollten am 19. April stattfinden.

Auch der mdr-Osterspaziergang, der am 12. April in Stadtilm stattfinden sollte, wurde gestrichen.

Das Bachfestival Arnstadt und die Konzerte, die im Rahmen der Bachwochen im Ilm-Kreis stattfinden sollten, wurden gestrichen. Einige der Kleinveranstaltungen zum Bachfestival, etwa die Stadtführungen, finden aber statt.

Ausfallen wird die offizielle Übergabe des neuen Tanklöschfahrzeugs, das Ilmenau nach Gehren verlegt hat. Das Fahrzeug ist aber in Betrieb genommen.

Die Technische Universität Ilmenau hat alle externen Veranstaltungen storniert.

Nicht stattfinden wird der Frühlingsball in Elxleben am 21. März, er soll eventuell in den Sommer oder Herbst verschoben werden. Eine Entscheidung darüber, ob der Elxlebener Ostermarkt am 4. April stattfindet, fällt am Freitagabend.

Abgesagt wurde auch der Wirtschaftsfrühling, der am 18. April in Arnstadt geplant war.

Bis Ende Mai werden in der Sankt-Jakobus-Kirche in Ilmenau keine Konzerte stattfinden. Betroffen ist die Aufführung des Stabat Mater von Pergolesi am 3. April, das Konzert mit dem Bachchor am 10. Mai und ein Konzert für Saxophon und Orgel am 17. Mai. Stattfinden wird derzeitigen Plänen zufolge die Veranstaltung „Musik und Besinnung in der Kreuzkirche am Karfreitag“, allerdings ohne den Bachchor.

Zum Frühlingskonzert wollte am 4. April der Neideckverein in den Gewölbekeller der Neideckruine in Arnstadt einladen. Mit Rücksicht auf das überwiegend ältere Publikum wird das Konzert abgesagt.

In Schmiedefeld wurde die Kinoveranstaltung gestrichen, die am 27. März im Haus „Am Hohen Stein“ geplant war.

Auch der Kindersachenflohmarkt, der am 14. März im Feuerwehrgerätehaus in Marlishausen über die Bühne gehen sollte, wurde abgesagt.

Die Fachklinik für Orthopädie des Marienstifts Arnstadt sagt ihre für Mittwoch, 18. März , geplante Veranstaltung „Das künstliche Hüftgelenk“ ab. Diese war im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Orthopädie im Gespräch“ im Grundschulteil der Emil-Petri-Schule in Arnstadt geplant. Die nächste regulär geplante Informations-Veranstaltung der Fachklinik zum Thema „Das künstliche Hüftgelenk“ findet am 29. April um 17 Uhr in Erfurt (Alte Universität, Collegium Maius, Michaelisstraße 39) statt. Anmeldungen dafür sind erforderlich und ab 22. April unter Telefon: 03628/720 151 möglich.

Die Technische Universität hat die für heute geplante Seniorenakademie in Ilmenau abgesagt. Die Veranstaltungsreihe wird bis auf Weiteres ausgesetzt.

Informationen für Betroffene

Rund um die Uhr geschalten ist die Hotline des Landratsamtes zum Thema Corona. Unter Telefon: 03628/73 88 88 können Bürger ihre Fragen stellen. Beantwortet werden unter anderem Fragen zu Hygienemaßnahmen. Anrufen sollte aber auch, wer Symptome zeigt, die auf eine Corona-Infektion hindeuten. Den Betroffenen wird dann eine medizinische Betreuung vermittelt. Direkt zum Arzt gehen sollten Betroffene wegen der Ansteckungsgefahr indes nicht, sondern den Mediziner zuvor telefonisch kontaktieren. Auf der Internetseite www.ilm-kreis.de finden sich zudem Kontaktformulare zum Gesundheitsamt, die Betroffene oder Menschen mit Fragen ebenso nutzen können. Der Notruf sollte nur dann gewählt werden, wenn tatsächlich ein Notfall vorliegt.