Kreistag entscheidet über die Zukunft der Kunsthochschule

Cathleen Enzian (links) zeigt Landrätin Petra Enders, welche Schäden das undichte Dach mittlerweile auch in Zwischendecken verursacht hat.

Arnstadt. Bau- und Schulausschuss sehen sich bei Vor-Ort-Termin die räumlichen Möglichkeiten an, die das Gebäude bietet

Ein muffiger Geruch liegt auf den Fluren der ehemaligen Fachhochschule Kunst in der Lindenallee. Türen sind eingetreten. Die wenigen noch vorhandenen Kunstwerke und Möbelstücke wurden durcheinandergeworfen. „Alles Relikte aus der Zeit, als wir als Kreis keinen Zugriff auf das Gebäude hatten“, verweist Landrätin Petra Enders (Linke) auf die Vandalismusschäden. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Bau- und des Schulausschusses besichtigt sie das Gebäude, denn am 11. November will der Kreistag einen Grundsatzbeschluss fassen, wie es mit der ehemaligen FH Kunst weitergeht.