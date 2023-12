Kreistag ohne Beschluss zum Haushalt für 2024

Ilm-Kreis Die Opposition findet eine Mehrheit für Verweis des Etat-Entwurfs in die Fachausschüsse. Die Landrätin spricht von verantwortungsloser Politik.

Es hatte sich zur Sondersitzung des Finanzausschusses angedeutet. Die Opposition aus CDU/FDP und Freie Wähler war nicht bereit, Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf für 2024 kurzfristig einzubringen. Lars Oschmann bekräftigte das im Kreistag am Mittwoch. Man sei kein Abwinkorgan, sondern freier Parlamentarier. „Sie wollen mit dem Kopf durch die Wand. Ihnen fehlt Führungsqualität“, sagte er in Richtung Landrätin. Wohl wissend, dass ihr mit der Unterstützerfraktion Linke/Grüne/ SPD auch die Mehrheit im Kreistag fehlt. Doch zur Abstimmung kam es erst gar nicht, da die CDU/FDP-Fraktion den Antrag stellte, den Haushaltsentwurf in die Fachausschüsse zurückzuverweisen. Dieser wurde mit 23-Ja-Stimmen, 12 Neinstimmen und drei Enthaltungen angenommen.

Zuvor hatte sich Frank Kuschel (Linke/Grüne/SPD) über die öffentliche Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes geäußert, die ihn irritiert habe, da Tatsachen nicht richtig wiedergeben worden sind, obwohl einige Bürgermeister auch Kreistagsmitglieder seien, und es besser wissen müssten. Knackpunkt des Haushaltes sei immer wieder die Höhe der Kreisumlage gewesen. Da habe es von 2021 bis 2023 immer Kürzungen gegenüber dem Haushaltsansatz der Verwaltung gegeben: Von 35,6 auf 33,7 Prozent; von 38,9 auf 35 Prozent; von 39,5 auf 37,6 Prozent. In diesem Jahr hätten aber sechs Millionen Euro zusätzlich für die Sozialausgaben nachträglich beschlossen werden müssen. Für 2024 war eine Kreisumlage von 39,7 Prozent geplant, sechs Millionen Euro mehr als 2023 und in Summe 53,7 Millionen Euro.

Bei dem von der Opposition vorgelegten Fragenkatalog, der in einer Sondersitzung des Finanzausschusses behandelt worden ist, seien bereits gefasste Beschlüsse des Kreistages ausgeblendet worden, kritisierte Kuschel. Auch habe die Kämmerei darlegen können, dass alle Haushaltsreste in Höhe von 50 Millionen Euro gebunden seien und kein Geld übrig wäre. „Seit 2015 arbeitet unsere Kreisverwaltung am Limit“, so Kuschel. Die Zahl der Beschäftigten sei von 2018 bis 2023 von 540 auf 668 gestiegen. Allerdings aus nachvollziehbaren Gründen, wie der Aufgabenübertragung von Bund und Land an den Kreis oder weil es vollständige Förderung gab oder sie im Gesundheitsamt oder für die Schulen unverzichtbar sind. Laut Lars Petermann (Freie Wähler) schöpfe die Kreisumlage mehr ab, als die Kommunen an Steuerkraft verfügen. Die AfD-Fraktion wollte erst einen Haushalt in Land und Bund abwarten, der eventuell Auswirkungen auf den Kreishaushalt haben könnte.

Landrätin Petra Enders (Linke) wunderte sich, von der Opposition keine Einsparungsvorschläge gehört zu haben. Dabei hätten auch diese Fraktionen zu Beginn der Sitzung einer Investitionssumme von 6,6 Millionen Euro für 2024 zugestimmt, wofür aber die Mittel nun ohne Haushalt nicht freigegeben werden können. Das sei verantwortungslose Politik. Es betrifft den Neubau für den Katastrophenschutz mit Integration des Feuerwehrtechnischen Zentrums sowie die bauliche Verbesserung der Mittagsversorgung der Schüler am Gymnasium Melissantes in Arnstadt. Mit der Kreisumlage finanziere man allein nur den Eigenanteil des Kreises bei den Sozialleistungen, das Geld fließe also in die Städte und Gemeinden zurück.