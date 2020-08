Kreuzung in Arnstadt nach Unfall voll gesperrt - Einbruch in Elxlebener Gaststätte

Bei Unfall verletzt

In der Nacht zum Donnerstag hat sich eine 31 Jahre alte Frau bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Rosenstraße/Wachsenburgallee in Arnstadt leicht verletzt. Die Frau war gegen 0 Uhr mit ihrem Mazda auf der Rosenstraße in Richtung Gothaer Straße unterwegs. In der Kreuzung missachtete sie dann offenbar die Vorfahrt eines 55-jährigen BMW-Fahrers. Es kam zur Kollision, wodurch sich der BMW drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Einbruch in Gaststätte

Mittwochnachmittag sind Unbekannte in ein Lokal am Elxlebener Parkweg eingebrochen und haben Lebensmittel, Desinfektionsutensilien und Dekorationsgegenstände entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen 12.30 Uhr und 15.15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Objekt und nahmen die Beute an sich. Darüber hinaus wurden Türen im Gebäudeinneren beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0198864/2020) zu melden.

