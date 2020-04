Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kriegsgefangene dürfen Läden plündern

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Margarethe Behr, die Frau des damaligen Marienstiftdirektors, führte in jener Zeit emsig Tagebuch. Ihr Sohn Friedemann Behr gab Auszüge zur Veröffentlichung frei, die ein Stück Zeitgeschichte widerspiegeln.

10. April: Bis zum frühen Nachmittag Artilleriebeschuss. Wir bleiben im Keller, denn oben klappern die Fenster von Maschinengewehrfeuer aus den Weinbergen. Dann erschienen in den Straßen plötzlich amerikanische Soldaten. Jedes Haus, an dem keine weiße Fahne hing oder eben ein Betttuch, ein Zeichen der Ergebung, wurde gestürmt.

Also mussten wir schnell in unser Haus in der Plaueschen Straße, die Soldaten hinderten uns nicht, aber wir waren ängstlich und auch überrascht, weil viele von ihnen dunkelhäutig waren, Afroamerikaner, aber freundlich. Unser Haus, von dem aus gekämpft werden sollte, war unversehrt. Die deutschen Soldaten waren weg, an ihrer Statt lehnten im Garten unter der Kastanie vier Panzerfäuste, daneben stand eine Obststiege voller Handgranaten, im Gebüsch schließlich alles, was Soldaten zu ihrer Ausrüstung brauchen: Waffen, Stahlhelme, Feldflaschen usf. In allem Durcheinander war dies ein sichtbares Zeichen: der Krieg ist aus.

11. April: Der Krieg ist aus, aber nur bei uns. In Deutschland wird weiter gekämpft, weiterhin irgendwo Artilleriefeuer und über uns Bomberverbände. Es ist Ausgangssperre, wir dürfen nur von 8 bis 10 Uhr und nachmittags vier bis sechs ins Freie, auch nicht in den Garten. Die bis jetzt Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter, vor allem verschleppte Russen und Polen, die in den Arnstädter Rüstungsbetrieben schuften mussten, haben von den Amerikanern 48 Stunden Ausgang bekommen, um alle Geschäfte zu plündern, auch den Schlachthof, die Molkerei, das Stadtgut. Eine Maßnahme, nachdem die Amerikaner bei Espenfeld ein Massengrab von Toten gefunden haben, die die SS ermordet hat.

20. April: Abends wieder in unser Haus eingezogen, zuerst durch deutsche, dann amerikanische Soldaten besetzt. Das Mispelgütchen und andere Straßen sind noch nicht frei. Überall Berge leerer Konservenbüchsen, Kartons, Kisten, Papier, alte Wäsche, dazu überall Unrat. Alle Schränke durchwühlt, unsere Federbetten fanden sich bei Nachbarn wieder. Heiners Foto als junger Soldat auf dem Schrank total zerfetzt. Hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, wir sind schon lange ohne Nachricht. Aber sonst ist im Haus kein Schaden entstanden, die Amerikaner haben sogar unsere Kaninchen gefüttert, mit süßen Keksen und einem großen Stück harten Käse. Das wäre für uns eine Köstlichkeit gewesen, die Tiere haben es nur beschnuppert. Aber sicher war es gut gemeint. Wir sind ohne Zeitung, ohne Radio, ohne Licht, natürlich auch ohne Post. Keine Ahnung, was in der Welt vor sich geht und wer noch am Leben oder umgekommen ist.

25. April: Weiter ständige und starke Truppentransporte am Haus vorbei Richtung Bayern. Die amerikanischen Soldaten sind meist gut gepflegte, gesunde junge Männer und haben wenig Kriegerisches an sich. Statt hoher, schwarzer Komissstiefel tragen sie bequeme Schnürschuhe mit dicken, leisen Kreppsohlen. Unter ihrer Uniformbluse kann man T-Shirts mit bunten Bildern auf der Brust sehen. Wenn sie nicht pfeifen, dann kauen sie und umgekehrt. Kein Kadavergehorsam. Sie werfen sich den Stahlhelm ihres Leutnants wie einen Ball zu.

Zu ihrer Verpflegung gehören auch Bonbons, Kaugummi, Plätzchen und Brausepulver und unsere Kinder auf der Straße rufen „cake, cake!“ und bekommen ihre Süßigkeiten. Auch die Raucher profitieren, die Amis schmeißen ihre Zigaretten halb geraucht weg. Goldene Zeiten für Kippensammler. Die Leute kommen also wieder aus ihren Häusern, sehr erleichtert, denn alle wissen von den Verbrechen der Nazis und erwarten nun die Rechnung dafür. Wenn auch bei uns nicht mehr geschossen wird, der Krieg in Deutschland geht weiter. Wir haben zwar keine Fliegeralarme mehr, müssen aber noch verdunkeln.