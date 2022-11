Kriegsgräberdenkmal in Rudisleben saniert

Rudisleben. Die Namen der gefallenen Rudislebener Bürger aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind am Kriegsgräberdenkmal in Rudisleben wieder angebracht.

Am Volkstrauertag wurde das Kriegsgräberdenkmal im Arnstädter Ortsteil Rudisleben nach einer umfassenden Sanierung neu eingeweiht. Im Rahmen des 100-jährigen Bestehens des Denkmals im Jahr 2021 bat der Rudislebener Ortschaftsrat die Stadt Arnstadt um Instandsetzung des Denkmals samt Freianlage, teilte die Stadtverwaltung mit. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im August 2021 zunächst mit den Arbeiten am Denkmal selbst begonnen.

Die Namen der gefallenen Rudislebener Bürger aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sollten an beiden äußeren Steinsäulen des Denkmals wieder sichtbar und lesbar gemacht werden. Damit wurde die Firma Hoßfeld aus Arnstadt beauftragt. Sie stellte zwei Kalksandsteintafeln mit den eingearbeiteten Inschriften her.

Arbeiten rund um das Denkmal kosteten 35.000 Euro

Nach dieser Aufarbeitung des Denkmals folgten die Arbeiten an der Freifläche. Der Baubetriebshof der Stadt Arnstadt legte nach stadteigener Planung eine neue Mauereinfassung an. Dem schloss sich die Errichtung einer neuen breiteren dreistufigen Treppenanlage sowie einer zusätzlichen barrierearmen Zugangsmöglichkeit zum Erinnerungsort an. Dafür musste das Gelände zunächst um 20 Zentimeter abgetragen werden.

Mit Herstellung einer Pflasterfläche für die neue Sitzbank, die zentral gelegen den Blick auf das Denkmal und die gegenüberliegende Kirche erlaubt, wurden die baulichen Arbeiten im Oktober 2021 vom Baubetriebshof abgeschlossen. Die Pflanzarbeiten, die sich an dem ursprünglichen Zustand orientierten, wurden in diesem Jahr umgesetzt. So wurde die mit Stauden und Kletterrosen besetzte Pflanzfläche um das Denkmal vergrößert und vier neue Zier-Apfelbäume gesetzt. Eine Heckenumrandung schließt den Raum ums Denkmal optisch ab. Weiße Blüten rahmen den Erinnerungsort in der Blütezeit ein. Insgesamt wurden 35.000 Euro in diese Sanierung investiert