Schüler der 5a und 6c von der Emil Petri Schule des Marienstiftes Arnstadt führten das Krippenspiel in der Himmelfahrtskirche Arnstadt auf.

Krippenspiel in der Himmelfahrtskirche aufgeführt

Seit September übten die 14 Schülerinnen der 5a und die zwei Schüler aus der 6c von der Emil-Petri-Schule zusammen mit Religionslehrerin Ulrike Reichelt ein Krippenspiel ein. Zusammen mit dem Chor vom Sekundarschulbereich wurde dieses am Dienstagabend in der Arnstädter Himmelfahrtskirche aufgeführt. Pfarrer Andreas Müller sagte zum Abschluss, „der lange Beifall zeigt, dass es wirklich ein gelungenes Krippenspiel war“. Am Mittwoch um 9 Uhr wird die Geburt Jesu erneut gespielt. Dann werden Schüler der Schule, aber es ist auch noch Platz für Gäste, sich das Krippenspiel erneut anschauen.