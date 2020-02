Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krokusse im Schlossgarten ziehen sich nur kurz zurück

Etwas eingepackt durch die momentane Kälte und Schneeregen sind sie schon, die Krokusse im Schlossgarten in Arnstadt. Wenn man den Parkt von der Erfurter-Straße aus betritt, dann fallen den Spaziergängern sofort die Tausende Krokusse auf, die hier, wenn sich die Sonne zeigt, in voller Blüte stehen. Für Freitag haben jedoch die Wetterfrösche bis in das Flachland Schnee angesagt. Da wird nicht viel zu sehen sein von den Frühlings-Krokussen. Aber bereits am Samstag soll es ja wieder wärmer werden.