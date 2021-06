Kudernatsch kommt auf den Holzhäuser Rosenhof

Holzhausen. Endlich gibt es grünes Licht für Veranstaltungen. Was auf dem Rosenhof geboten wird, lesen Sie hier:

Dank sinkender Inzidenzzahlen gab es nun grünes Licht für Veranstaltungen auf dem Rosenhof, einem Kooperationspartner der Bundesgartenschau. Los geht es am Samstag, 5. Juni, um 14 Uhr. Jürgen Ludwig liest aus seinem Buch „Nachgefragt – in einem zerrissenen Land“.

In den nächsten Tagen werden auch Yoga- und Auszeitveranstaltungen offeriert. Am 12. Juni gibt es um 19 Uhr eine musikalische Andacht in der Kirche zum Beginn der Rosenblüte mit Klangconsort und am 13. Juni einen Gottesdienst auf dem Rosenhof, der um 10 Uhr beginnt. Geplant sind auch ein Feldtag des Praxiszentrums für ökologischen Landbau, ein Treffen des Malzirkels Arnstadt mit dem Freundeskreis Otto Knöpfer und verschiedene Buchlesungen im Grünen Klassenzimmer.

Satiriker André Kudernatsch hat sich für den 26. Juni um 14 Uhr angesagt mit seiner Lesung „Du wirst nicht alt im Thüringer Wald“.

Derzeit gilt noch eine begrenzte Zuschauerzahl für die Veranstaltungen, so dass eine Anmeldung per Telefon unter: 0176/ 3964 8359 zwingend notwendig ist.

Besucher müssen zudem einen negativen Test, eine Impfbestätigung oder einen Genesenennachweis vorlegen. Schnelltests können auch vor Ort erworben werden.