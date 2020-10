Küche der Ilm-Kreis-Kliniken erneut ausgezeichnet

In den Ilm-Kreis-Kliniken wird mit Herz, Hand und Verstand gekocht. Da steht der Küchenmeister noch selbst am Herd, schneidet und bereitet den Gulasch selbst zu. Und für dieses frische und regionale Kochen erhält die von der Dorfner Catering betriebene Küche der Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Arnstadt zum neunten Mal in Folge das Gütezeichen „Kompetenz richtig Essen“.

Küchenmeister Lars Hofmann freut sich über die Auszeichnung. „Aller zwei Jahre beauftragen wir den Verein RAL Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz, uns zu überprüfen“, erklärt er. Das erneute Ergebnis kann sich wieder sehen lassen: Bei der von Nadja Gierth, Sachverständige der GEK, durchgeführten Re-Auditierung erreichte das Ernährungs- und Küchenteam 124 von 125 möglichen Punkten. Bei der Überprüfung geht es nicht nur um das Kochen alleine.

Speiseplan steht für vier bis sechs Wochen fest

Gesundheit, Regionalität und Nachhaltigkeit sind nur einige Schwerpunkte, die zu einem umfassenden Kriterienkatalog gehören. „Neben den regionalen Produkten und dem Wissen, wo diese herkommen, spielen auch Hygiene und Abwechslung eine wichtige Rolle“, erklärt Hofmann. Abwechslung bedeutet dabei nicht nur Kreativität, sondern auch, auf Unverträglichkeiten und Allergene entsprechend reagieren zu können und ein umfassendes Repertoire zur Verfügung zu haben. Denn in den Kliniken in Arnstadt und Ilmenau würde es verschiedene Kost geben, je nach Bedürfnissen der Patienten, so der Küchenmeister und spricht von „Individualität.“ Und dennoch gibt es eine Routine: Denn der Speiseplan steht in Krankenhäusern für vier bis sechs Wochen fest. Das Küchenteam in den Ilm-Kreis-Kliniken hat sich auf sechs Wochen festgelegt. „Natürlich gibt es auch saisonale Unterschieden, beispielsweise im Sommer und Winter.“

Es wird frisch gekocht und frisch serviert

Zum Küchenteam, gehören neben Köchen auch die Diätköche und Diätassistenten. Denn eine so vielfältige Kost sei nur mit „entsprechendem Fachpersonal“ umzusetzen. Sowohl am Standort in Arnstadt als auch in Ilmenau wird vor Ort gekocht. „Wir bereiten die Kost frisch zu, portionieren sie auch direkt und servieren sie.“ Diese Arbeitsweise wird auch „cook and serve“, also kochen und servieren genannt. Dabei sei diese in der Krankenhaus-Branche schon eher selten, sagt Hofmann. Viele andere Häuser würden sich von großen Häusern beliefern lassen.

Das facettenreiche und nahrhafte Essen sei ein wichtiger Bestandteil einer „qualitativ hochwertigen Lebensweise“, heißt es seitens der Kliniken. „Dorfner Catering orientiert sich genau an diesen Bedürfnissen und überzeugte damit die GEK, die das Gütezeichen nur Betrieben verleiht, die sich bei verschiedenen Kriterien auf hohem Niveau bewegen. Die Kompetenz in Sachen Ernährung und Diäten, die Transparenz auf allen Ebenen der Lebensmittelproduktion, die Lebensmittelqualität und -sicherheit, das Speisenangebot sowie die Hygienestandards sind einige der geprüften Merkmale.“

Das Küchenteam rund um Lars Hofmann bekocht aber auch die Mitarbeiter und Besucher der Ilm-Kreis-Kliniken.