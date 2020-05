Auf noch unbekannte Weise stiegen Einbrecher in eine Brauerei ein. (Symbolbild)

Arnstadt. Auf noch unbekannte Weise stiegen Einbrecher in eine Brauerei in Arnstadt ein. Die Polizei sucht nun nach den Dieben und dem Diebesgut.

Kühlschrank samt Lunchboxen aus Brauerei in Arnstadt gestohlen

In der Arnstädter Brauhausstraße sind am Freitagmorgen bisher unbekannte Täter auf noch unbekannte Weise in eine Brauerei eingebrochen. Dabei ließen sie einen ganzen Kühlschrank und 15 Lunchboxen mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise zur Tat, den Tätern und dem Verbleib der gestohlenen Gegenstände nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677 / 601124 entgegen.

