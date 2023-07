Kulturfestival Paulinzella steht auf Messers Schneide

Die Abende an der Klosterruine locken zahlreiche Gäste an. Werden es auch in Zukunft genug sein?

Paulinzella Der Veranstalter sieht die Wiedergeburt vom 9. bis 13 August als gesichert an. Von seiner ökonomischen Bilanz hängt aber zugleich die Zukunftsentscheidung ab

Nur noch wenige Wochen dauert es, bis das Kulturfestival Paulinzella nach einigen Jahren Pause durch die Pandemie wieder stattfinden wird. Unter der Leitung von Geschäftsführer Michael R. A. Teicher arbeitet der neue Veranstalter, die „Meier + Teicher GmbH“, bereits seit geraumer Zeit am Wiederaufleben des beliebten Kulturfestivals.

Erstmals Samstagskonzert mit Dagmar Frederic

Das Programm beinhaltet wie immer spannende Künstlerinnen und Künstler und auch einige zusätzliche Veranstaltungen werden in diesem Jahr vom Veranstalter angeboten. So findet dieses Jahr erstmals ein Konzert am Samstagnachmittag statt, bei dem Dagmar Frederic auf der Bühne stehen wird.

Los geht es am Mittwoch einen Tag eher

Eine weitere Neuerung ist die Abendveranstaltung am Mittwoch, mit der das Festival in diesem Jahr bereits einen Tag früher starten wird. Harry Sher, weltbekannter Mentalkünstler, wird das Publikum verzaubern und das auch noch, um die Region zu unterstützen. Aktuell gibt es für Harry Sher über den Ticketshop Thüringen eine Verkaufsaktion, bei der man für ein bezahltes Ticket zwei Karten erhält. Pro verkauftem Ticket geht noch einmal ein Euro automatisch an die evangelische Kirchgemeinde Königsee.

Spenden für Fialen des Königseer Stadtkirchturms

Von dem gespendeten Geld sollen die nach der Kirchturmsanierung nun noch fehlenden Fialen (verzierte Türmchen rund um den Turm) mitfinanziert werden, für die die Gemeinde rund um Kantorin Anne-Sophie Bunk seit einem Jahr sammelt und wofür noch viel Geld gebraucht wird. Auf der Veranstaltung selbst gibt es natürlich für alle Zuschauer auch die Möglichkeit, noch einmal zu spenden und die Kirchgemeinde so zu unterstützen.

Neben den Künstlern stehen auch die Sponsoren wieder in den Startlöchern und unterstützen das Festival wie zuvor. Für alle Besucher ist selbstverständlich auch für das leibliche Wohl gesorgt und pünktlich mit dem Einlass zur Veranstaltung, jeweils 90 Minuten vor Beginn, kann man Gegrilltes vom Rost, Snacks, Eis, Bier und alkoholfreie Getränke erwerben und in der gemütlichen Atmosphäre mit Blick auf die beleuchtete Klosterruine genießen.

Ticketvorverkauf hat angezogen, aber noch Reserven

Auch der Ticketverkauf hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Trotzdem sehen die aktuellen Kartenverkaufszahlen derzeit kritisch aus und geben dem Veranstalter Grund zur Sorge für die kommenden Jahre. Dieser hofft auch weiterhin, dass das Festival sich alter Beliebtheit erfreuen wird und noch weitere interessierte Zuschauer an den Veranstaltungen teilnehmen, sodass die Eventreihe auch in den kommenden Jahren wieder stattfinden kann. Auch wenn das diesjährige Festival nicht gefährdet ist, so wird um das Fortbestehen der Veranstaltungsreihe ab 2024 gebangt.

