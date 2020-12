Eine 16 Meter hohe Edelstahlplastik steht seit Mitte der Woche vor dem Neubau zweier Fraunhoferinstitute im Gewerbegebiet Am Vogelherd.

Während der Neubau schon vor einem Jahr seiner Bestimmung übergeben wurde, konnte die an ein Tier erinnernde Plastik coronabedingt erst jetzt folgen.

Die Berliner Künstlergruppe mit dem Namen „Inges Idee“ schuf das Werk. Künstler Axel Lieber spricht Mittwochnachmittag in Ilmenau von einem Reh, lässt jedoch ausdrücklich auch andere Deutungen zu. „Beine, Körper, Kopf und Schwanz sind aus der Form von ausfahrbaren Teleskopantennen entwickelt", so Lieber weiter.

Deshalb wirke die Plastik eher linear als voluminös. Die abschließenden Knöpfe bilden Verdickungen, die Füße, Schnauze, Ohren- und Schwanzspitze darstellen. LED-Spots an der Schwanzspitze sorgen für Beleuchtung in der Nacht. Gefertigt wurde die Plastik in China und montiert in Stuttgart.

Die Jury, die der Künstlergruppe den Zuschlag erteilte, war angetan von der Leistung der Künstler. Wie Martin Käßler vom Fraunhofer IOSB-AST weiter mitteilt, mache die Plastik neugierig auf die im Institutsgebäude geleistete Forschungsarbeit.

Gelobt wurde seitens der Jury auch der Humor der Arbeit und ihre spielerische Leichtigkeit. Die Plastik besitze hohen Wiedererkennungswert.

Jury uneinig, ob Tier an Reh, Hirsch, Pudel oder Fabelwesen erinnert

Das Tier werde schnell mit dem Fraunhofer-Instituten identifiziert, hofft man dort. Vielleicht bekomme es sogar einen Spitznamen. Keine Einigkeit herrschte in der Jury darüber, ob das Tier eher an ein Reh, einen Hirsch, einen Pudel, eine Katze oder ein Fantasiewesen erinnert.

Als „Kunst am Bau“ wird eine Verpflichtung verstanden, aus baukulturellem Anspruch heraus einen bestimmten Anteil der Baukosten öffentlicher Bauten für Kunstwerke zu verwenden. Im Falle der Edelstahlplastik waren es nach Angaben der Fraunhofer-Institute 170.000 Euro.

Die Baukosten für den Neubau beliefen sich auf insgesamt rund 25 Millionen Euro.