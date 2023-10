Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet zahlreiche Kreativkurse an. (Symbolfoto)

Kunstausstellung in der Volkshochschule Ilmenau

Ilmenau. Am 24. Oktober wird in der Volkshochschule in Ilmenau unter dem Titel „Nah und Fern“ eine Ausstellung eines Malkurses eröffnet.

Unter dem Titel „Nah und Fern“ wird am Dienstag, 24. Oktober, um 17 Uhr in den Räumen der Volkshochschule, Bahnhofstraße 6, in Ilmenau eine Ausstellung des Mal- und Zeichenkurses „Aquarell und Mehr“ eröffnet. Präsentiert werden Arbeiten von zehn Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern aus zwei Semestern künstlerischen Schaffens. Die Leitung hatte die Künstlerin Elena Timtschenko.

Das Thema „Nah und Fern“ lässt viel Interpretationsspielraum: Gezeigt werden Arbeiten, die als Nahaufnahme oder Fernsicht zu betrachten sind, die Details ans Licht bringen oder in die Weite schweifen lassen. Auch Motive aus der Heimat sowie Darstellungen von Gebirgen und Landschaften aus fernen Regionen werden zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.