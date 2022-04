Kunstprojekt öffnet seine Türen in Arnstadt

Arnstadt. Zum Tag der offenen Tür lädt das „Kunstprojekt 2.13“ am 30. April in Arnstadt ein. Es gibt eine Vernissage, Livemusik und Workshops.

Zum Tag der offenen Tür lädt das „Kunstprojekt 2.13“ am Samstag, 30. April, von 15 bis 20 Uhr in die Rankestraße 16 in Arnstadt ein. Sowohl für die kleinen als auch für die großen Gäste werden ab 16.30 Uhr Kunstworkshops angeboten. Zudem wird die Ausstellung „Corona: Abstand – Ängste, Chancen, Hoffnung? Was wird bleiben?“ eröffnet. Für den musikalischen Rahmen sorgt Sarah Jane mit Livemusik.

Mehr Infos unter:www.kunstprojekt213.com. Anmeldung zu den Workshops per E-Mail an: kunstprojekt2.13@gmail.com oder unter Telefon: 0157/53602577.