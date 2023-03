Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft: Vortrag an der TU Ilmenau

Ilm-Kreis. In Deutschland liegt die Recyclingquote für Kunststoffe bei 99 Prozent, trotzdem sind die Weltmeere voll. Wie passt das zusammen? Ein Professor der TU Ilmenau will das genauer beleuchten.

Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Produkte und Bauteile aus Kunststoff begegnen uns in allen Bereichen unseres Lebens, etwa als Lebensmittelverpackung oder als Bauteile in Autos oder in Elektrogeräten. Gleichzeitig haben wir aber auch die Fernsehbilder von Plastikmüll in den Weltmeeren oder auf riesigen Mülldeponien vor Augen. Dabei sprechen wir in Deutschland von einer Recyclingquote für Kunststoffe von über 99 Prozent. Wie passt das zusammen?

Dieser Frage geht Florian Puch, Leiter des Fachgebiets Kunststofftechnik an der TU Ilmenau, in seinem Vortrag im Rahmen des TU Ilmenau Bürgercampus‘ nach. Dabei verfolgt er den Weg von Kunststoffen in den verschiedenen Phasen ihres Kreislaufs: von der Herstellung über die Verarbeitung bis hin zu ihrer Verwendung.

Puch gibt auch einen Überblick über die verschiedenen Recycling-Verfahren für Kunststoffe, die Herausforderungen, denen sie in der Kreislaufwirtschaft begegnen, und er zeigt Perspektiven zu ihrer Verwendung und Verwertung in der Zukunft auf.

Der Vortrag findet am Freitag, 10. März, 15 Uhr, im Faradaybau, Weimarer Straße 32 in Ilmenau, statt.