Kurs in Arnstadt: Ausgewogen essen und genießen

Arnstadt. Eigenverantwortliche und nachhaltige Ernährungsumstellung als Schwerpunkt im neuen Kurs der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau.

Der Kurs „Lieber leichter – Ausgewogen essen und genießen“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau startet am Montag, 6. März, um 18 Uhr, in der Kreisstadt. Mit vielfältigen Übungen lernen die Teilnehmenden im Kurs die eigenen Ernährungsgewohnheiten und die Vielfältigkeit von Genuss mit allen Sinnen kennen und verstehen.

Informationen und Praxisbeispiele geben einen Überblick über das, was unter gesunder, ausgewogener und vollwertiger Ernährung zu verstehen ist. Die Gäste erfahren, wie sie ihre Ernährungsgewohnheiten erweitern können und wie eine eigenverantwortliche und nachhaltige Ernährungsumstellung hin zu einer individuellen, bedarfsgerechten, das Gewicht stabilisierenden Ernährungsweise gelingen kann.

Kochbeispiele, Tipps für den Einkauf und die schonende, geschmackvolle und umweltbewusste Nahrungszubereitung, Anregungen zu mehr und regelmäßiger Bewegung und Entspannung im Alltag ergänzen das Angebot.

Es wird um eine Anmeldung in der Arnstädter Geschäftsstelle oder per Mail an: anmeldung@vhs-arnstadt-ilmenau.de gebeten.

