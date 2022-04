Kurs in Arnstadt zu altdeutscher Schrift

Ein Weiterführungskurs zum Lesen und Schreiben der Sütterlinschrift wird in der Volkshochschule in Arnstadt angeboten.

Arnstadt. Ein Weiterführungskurs zum Lesen und Schreiben der Sütterlinschrift wird am 29. und 30. April in der Volkshochschule in Arnstadt angeboten.

Wer seine Kenntnisse im Lesen und Schreiben altdeutscher Schriften ausbauen möchte, kann am Freitag, 29. April, von 15.30 bis 18.45 Uhr sowie am Samstag, 30. April, von 9 bis 16 Uhr an einem Weiterführungskurs zur Sütterlinschrift der Volkshochschule Arnstadt teilnehmen. Veranstaltungsort ist Raum 1.7 in der Volkshochschule, Am Bahnhof 6, in Arnstadt. Die Teilnehmer werden gebeten, eigenes Schreibgerät mitzubringen, wenn möglich einen Füllhalter. Bei einer Kleingruppe von vier Personen beträgt die Kursgebühr 75,60 Euro, bei sechs Personen 54 Euro. Die Sütterlin-Schrift wurde 1911 vom Berliner Graphiker Ludwig Sütterlin entwickelt. Sie ist eine spezielle Form der älteren deutschen Kurrentschrift.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de