Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet einen neuen Kurs für Erwachsene an.

Kurs in Ilmenau: Ungewohnte Bewegungen regen Gehirnfunktion an

Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet ein Koordinationstraining für Erwachsene: Mit untypischen Bewegungen Stress reduzieren.

Der Kurs „Koordinationstraining für Erwachsene – Life Kinetik“ ist ein neues Angebot der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau. Spaßige, auf Wahrnehmung beruhende, koordinative und kognitive Übungen helfen, Gehirnfunktionen zu stimulieren und zu verbessern, neuronale Verbindungen zu stärken und neue zu schaffen. Diese Aspekte macht sich „Life Kinetik“ zunutze. Mehr neuronale Verbindungen führen zu einer Leistungssteigerung im Alltag.

Im Workshop erleben die Teilnehmenden in Theorie und Praxis alle drei Trainingsbereiche (Flexible Körperbeherrschung, Optimale Wahrnehmung und Kognitive Fähigkeiten) in einer Mischung aus informativer Präsentation und verblüffenden Erkenntnissen über das eigene, verborgene Potenzial. Lachen ist ausdrücklich erlaubt.

Allgemeine Wirkungen sind: Emotionale Stressreduzierung, Körperliche Entspannung, Verbesserung der Konzentration, Erhöhte Aufnahmekapazität, Steigerung der Produktivität. Wenn möglich sind pro Person mitzubringen: zwei Sprungbälle, ein Schläger, zwei Tücher. Der Kurs startet am Montag, 17. April, 15.30 Uhr bis 16.30, in der Volkshochschule in Ilmenau.

Anmeldung in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder online unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.