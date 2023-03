Kurs zu frischer Frühlingsküche in Arnstadt

Arnstadt. Wie aus Gemüse und Kräutern leckere Gerichte werden, lernen die Teilnehmer bei einem Kurs an der Volkshochschule Arnstadt. Hier gehts zur Anmeldung:

Für den Kurs „Frühlingsküche“, der am kommenden Dienstag, 4. April, von 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule (VHS), Am Bahnhof 6, in Arnstadt stattfindet, sind noch Anmeldungen möglich. Gemeinsam mit Seminarleiterin Reingard Kneise stimmen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Frühling ein und lernen, wie aus Gemüse, Kräutern und anderen kulinarischen Frühlingsboten leckere Gerichte zubereitet werden können, heißt es in einer Mitteilung der VHS. Die Kursgebühr beträgt 15,20 Euro. Hinzu kommen 10 Euro Lebensmittelkosten. Die Kursteilnehmer werden gebeten, eine Schürze sowie ein Gefäß für Reste mitzubringen.

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.vhs-arnstadt-ilmenau.de