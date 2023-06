Die Drucktechnik Ecoprint wird am 9. Juni bei einem Kurs in der Volkshochschule Ilmenau vermittelt. (Symbolfoto)

Kurs zum Ecoprint mit Pflanzen auf Stoff in Ilmenau

Ilmenau. Wie mit der Drucktechnik Ecoprint Stoff gefärbt werden kann, zeigt ein Kurs am 9. Juni in der Volkshochschule Ilmenau. Hier gehts zur Anmeldung:

Für den Kurs „Ecoprint: Drucken und Färben mit Pflanzen auf Stoff“, am Freitag, 9. Juni, von 14 bis 19.15 Uhr in der Volkshochschule, Bahnhofstraße 6, in Ilmenau sind noch Plätze frei. Die Teilnehmer erlernen die Ecoprint-Technik auf Papier und Stoff, wobei die Pflanze beziehungsweise das Blatt selbst aufgrund der Pflanzenfarben den Abdruck auf die Stofffaser gibt. Die Teilnahme kostet 32,90 Euro. Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de.