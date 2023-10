Kurs zum Umgang mit Karte und Kompass in Ilmenau

Ilmenau. Den richtigen Umgang mit Karte und Kompass vermittelt ein Kurs am 25. Oktober an der Volkshochschule in Ilmenau.

Wer seine Fähigkeiten in der Benutzung von Wanderkarte und Kompass ausbauen möchte, für den bietet sich der Kurs „Orientierung Teil 1 Umgang mit Karte und Kompass“ am Mittwoch, 25. Oktober, von 17.30 bis 19 Uhr in der Volkshochschule in Ilmenau an. Unter Anleitung von Kursleiter Andreas Just beschäftigen sich die Teilnehmer unter anderem mit dem Kartenlesen, Einnorden und natürlichen Orientierungshilfen. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de