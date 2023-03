Wie aus Urlaubsschnappschüssen professionelle Fotos werden, zeigt ein Kurs ab 16. März an der Volkshochschule in Arnstadt. (Symbolfoto)

Kurs zur Fotografie mit dem Smartphone in Arnstadt

Arnstadt. Die Fotografie und Bildgestaltung mit dem Smartphone wird ab 16. März in einem Kurs an der Volkshochschule Arnstadt vermittelt.

Mit der Fotografie und Bildgestaltung mit dem Smartphone macht ab Donnerstag, 16. März, von 18.30 bis 20 Uhr ein fünfteiliger Kurs an der Volkshochschule in Arnstadt vertraut. Unter Anleitung des Dozenten Sebastian Vetter werden laut einer Mitteilung technische Grundlagen sowie Möglichkeiten und Grenzen der Smartphonefotografie vermittelt, um unter gestalterischen Vorgaben auch praktische Übungen durchführen zu können. Die Bildbearbeitung findet im Smartphone statt und wird ebenfalls in der Gruppe geübt. Auch die Aufnahme von kleinen Videos mit verschiedenen dafür vorhandenen Hilfsmitteln kann bei Interesse zusätzlich vermittelt werden. Die Kursgebühr beträgt 64,80 Euro.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de