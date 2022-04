Kurs zur Glasbearbeitung in Oberwillingen

Ein Kreativkurs wird am 6. Mai in der Glasschmiede in Oberwillingen angeboten. (Symbolfoto)

Oberwillingen. Bei einem Kreativkurs am 6. Mai in der Glasschmiede Oberwillingen können die Teilnehmer selbst Deko-Elemente herstellen. So kann man sich anmelden:

Unter dem Titel „Kreativ sein mit Glas – Frühlingszeit“ wird in der Glasschmiede, Zur Wipfra 3, in Oberwillingen in Kooperation mit der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau am Freitag, 6. Mai, um 15 sowie 18.30 Uhr ein Kreativkurs angeboten. Die Teilnehmer lernen, Glas zu schneiden, zu brechen, zu dekorieren und zu bemalen. Anschließend wird es im Brennofen verschmolzen. Bei einer Kleingruppe mit vier Personen kostet die Teilnahme 19,50 Euro, ab sechs Personen 15 Euro. Hinzu kommen die Materialkosten.

Anmeldung: vhs-arnstadt-ilmenau.de