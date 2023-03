Kurse und Vorträge für jeden Geschmack

Ilm-Kreis. Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau unterbreitet neue Angebote:

„Klimafit. Klimawandel vor der Haustür. Was kann ich tun?“ ist der Titel eines Kurses, der am 28. März um 18 Uhr in der Volkshochschule in Ilmenau beginnt. Durchgeführt wird er teils in Präsenz, teils digital. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon: 03677/64550.

Online findet am 20. März die Veranstaltung „Abenteuer Arktis – Auf Nordlandfahrt durch Grönland, Kanada und Finnland“ statt. Los geht es um 18 Uhr. Hierfür sind Anmeldungen unter Telefon: 03628/61070 möglich.

„Indonesien – Ein Land voller Überraschungen“ ist Thema des Diavortrags, den Martin und Gabi Siebert am Donnerstag, dem 23. März, ab 18 Uhr in der Volkshochschule Ilmenau halten. Der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro.

Zum Lachyoga-Workshop wird am Samstag, dem 25. März, von 9.30 Uhr bis 11 Uhr in die Volkshochschule Ilmenau eingeladen sowie am 22. April ab 9.30 Uhr in die Volkshochschule Arnstadt. Anmeldung hierfür unter Telefon: 03677/64550.

„Fünf Wege zu einem perfekten Gedächtnis“ können am 25. März von 9 bis 16.30 Uhr Interessierte in einem Onlinekurs erkunden. Anmeldungen hierfür unter Telefon: 03628/61070.