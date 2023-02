Kurse zum Obstbaumschnitt im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Im Rahmen des Streuobstwiesenprojektes der Natura 2000-Station Gotha/Ilm-Kreis werden kostenlose Kurse zum Obstbaumschnitt angeboten.

Im Rahmen des Streuobstwiesenprojektes der Natura-2000-Station Gotha/Ilm-Kreis werden kostenlose Kurse zum Obstbaumschnitt angeboten. So wird am Freitag, 17. Februar, laut Mitteilung von Nils Heinrich ab 16 Uhr auf dem Grundstück Nahwinden 16 in Stadtilm in die Theorie des Jungbaumschnitts eingeführt. Der praktische Teil wird am Samstag, 18. Februar, ab 9 Uhr in Ehrenstein durchgeführt.

Am Freitag, 24. März, und Samstag, 25. März, folgt ein Kurs im Altbaumschnitt, der ebenfalls in Nahwinden und Ehrenstein veranstaltet wird. Daran schließt sich am 26. März ein Auffrischungskurs für Teilnehmer mit Vorkenntnissen im Obstbaumschnitt in Großhettstedt an.

Mehr Infos gibt es per E-Mail an: heinrich@nfga.de oder unter https://natura2000.nfga.de/gik/projekte.