Kurze Winterpause in der Karolinenstraße in Arnstadt

Zügig vorangegangen ist die Baumaßnahme in der Karolinenstraße in Arnstadt. Im letzten Jahr wurde das einst als Gesellschaftshaus Concordia bekannte, später jahrelang als Jugendklub genutzte Gebäude, leider abgerissen. „Das Objekt war zu marode“, sagte damals Carola Busse, die Chefin der Wachsenburg-Baugruppe, „da konnte nur der große Bagger helfen“. Nun steht hier schon ein Teil vom Neubau. An der Straßenseite wurde die Bodenplatte noch im letzten Jahr fertig, so kann jetzt zügig weiter gearbeitet werden. Auch sollen auf dem Grundstück einige Bäume durch die Fällungen nachgepflanzt werden, andere sollen in Absprache mit der Stadt entlang der Straße nach Holzhausen gepflanzt werden.