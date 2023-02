Kurzzeitparken vor Ilmenauer Grundschule

Ilmenau. Kurzzeitparkplätze vor einer Grundschule in Ilmenau sollen die Sicherheit der Schüler erhöhen.

Die Parkplätze parallel zur Straße am Zwetschenberg in Ilmenau wurden in dieser Woche in Kurzzeitparkplätze umgewandelt. Damit soll die Sicherheit von Schulkindern erhöht werden, die die Grundschule „Karl Zink“ besuchen, teilte die Stadtverwaltung Ilmenau mit.

Nach Einschätzung aus dem Ordnungsamt der Stadt war die Verkehrssituation insbesondere zu den Stoßzeiten am Morgen kritisch: Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen, fanden aufgrund der bislang zeitlich unbegrenzten Parkmöglichkeiten in diesem Bereich nur schwer eine Möglichkeit, mit ihren Fahrzeugen kurz zu halten.

In einigen Fällen wurde deswegen verbotenerweise auf Gehwege ausgewichen, was wiederum ein erhöhtes Risiko für die Kinder darstellte.

Durch das Aufbringen von Bodenmarkierungen und eine mobile Geschwindigkeitsanzeige wurden Verkehrsteilnehmer bereits auf eine achtsame Fahrweise rund um die Schule hingewiesen. Im Lauf des Jahres erhält die Straße noch einen Fußgängerüberweg, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahmen, die einzig der Erhöhung der Sicherheit der Schulkinder dienen.