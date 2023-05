Die Volkshochschule in Arnstadt bietet am 6. Mai einen Kurs zum Lachyoga an. (Symbolfoto)

Lachyoga an der Volkshochschule in Arnstadt

Arnstadt. Wie Lachyoga zu mehr Lebensfreude beitragen kann, erklärt ein Workshop am 6. Mai an der Volkshochschule Arnstadt. Hier geht es zur Anmeldung:

Für den heiteren Workshop „Lach’ dich glücklich mit Lachyoga“ am Samstag, 6. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr an der Volkshochschule, Am Bahnhof 6, in Arnstadt sind noch Plätze frei. Kursleiterin Kerstin Stolte erklärt Teilnehmern, wie sie die Magie des Lachens dauerhaft in ihr Leben sowie mehr Leichtigkeit und Lebensfreude in ihren Alltag integrieren können. Teilnahme kostet 12,80 Euro.

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de